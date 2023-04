Unfall in Zuffenhausen

1 Die Polizei ermittelt nach einem Unfall in Zuffenhausen. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Sauer

Die Polizei bittet nach einem Unfall in Zuffenhausen Zeugen um Hilfe. An einer Kreuzung kollidierten ein E-Scooter und ein Auto. Beide beteiligten Fahrer behaupten, bei Grün gefahren zu sein.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Bei einem Unfall in Stuttgart-Zuffenhausen ist ein 36-Jähriger leicht verletzt worden. Ein Auto und ein E-Scooter waren an der Kreuzung Schozacher Straße Richtung Rotweg zusammengestoßen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Nach Angaben der Beamten spielte sich der Unfall bereits am Montagnachmittag ab. Der 31-jährige MG-Fahrer kollidierte dabei beim Abbiegen mit einem 36 Jahre alten Scooter-Fahrer.

Gegen 15:35 Uhr überquerte der 36-Jährige einen Fußgängerüberweg in der Haldenrainstraße Richtung Tapachstraße. Der Mann stürzte, erlitt jedoch nur leichte Verletzungen.

Beide Beteiligten behaupten bei Grün gefahren zu sein. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0711/ 89 90 41 00 um Hinweise.