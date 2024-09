Unfall in Zuffenhausen

1 Am Montagmorgen hat sich ein Unfall mit einer Stadtbahn in Stuttgart ereignet (Symbolbild). Foto: Archiv/Lichtgut/Achim Zweygarth

In Stuttgart-Zuffenhausen kollidieren am Montagmorgen eine Stadtbahn und ein Auto. Mindestens eine Person wird dabei verletzt. Was bisher bekannt ist.











Ein Unfall zwischen einem Auto und einer Stadtbahn hat sich am frühen Montagmorgen in Stuttgart-Zuffenhausen ereignet. Nach Angaben der Polizei war gegen 5.30 Uhr eine Stadtbahn an der Ecke Frankenstraße und Ludwigsburgerstraße mit einem Pkw kollidiert. Auf der Strecke verkehren die Linien U7 und U15.