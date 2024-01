Unfall in Zuffenhausen: Auto fährt Böschung hinab und wird von Güterzug erfasst

Unfall in Zuffenhausen

8 Das Auto wurde von einem Güterzug erfasst. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Ein Auto fährt in Stammheim die Böschung hinab und wird von einem Güterzug erfasst. Der Fahrer wird schwer verletzt, die Bahngleise sowie die Gleise der Stadtbahn mussten gesperrt werden. Das ist bislang bekannt.











Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag in Zuffenhausen mit seinem VW UP eine Böschung hinuntergefahren und auf Bahngleisen gelandet. Kurze Zeit später wurde das Auto von einem Güterzug erfasst. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt, die Gleise des Güterverkehrs sowie die Stadtbahngleise mussten gesperrt werden.