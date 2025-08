Unfall in Wolfschlugen: 17-Jähriger missachtet Vorfahrt und wird von betrunkener Autofahrerin erfasst

1 Der 17-Jährige auf dem E-Scooter missachtete wohl die Vorfahrt einer 50-jährigen Autofahrerin (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Bei einem Unfall zwischen einem E-Scooter und einem Auto ist am Sonntag ein Jugendlicher schwer verletzt worden. Die beteiligte Autofahrerin stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss.











Bei einem Verkehrsunfall in Wolfschlugen (Landkreis Esslingen) ist ein 17-Jähriger am Sonntagabend schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Jugendliche gegen 18.30 Uhr mit einem E-Scooter auf der Hauffstraße in Richtung Waldfriedhof unterwegs, als er an der Kreuzung zur Reinhardtstraße offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW missachtete.