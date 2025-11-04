Unfall in Winnenden: KIA rammt Peugeot und kippt zur Seite – Fahrerin eingeschlossen

1 Die Feuerwehr beim Einsatz auf der Schwaikheimer Straße Foto: Kevin Lermer

In der Schwaikheimer Straße in Winnenden rammt am Montagmittag ein KIA einen parkenden Peugeot und bleibt auf der Seite liegen. Die Fahrerin muss befreit werden.











An der Schwaikheimer Straße in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) hat sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall mit spektakulärem Verlauf ereignet. Gegen 12 Uhr fuhr eine 59-Jährige in einem KIA laut Polizeiangaben aus Unachtsamkeit auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Peugeot auf. Durch die Wucht des Aufpralls kippte ihr Pkw auf die Seite und blieb liegen.