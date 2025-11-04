Unfall in Winnenden: KIA rammt Peugeot und kippt zur Seite – Fahrerin eingeschlossen
Die Feuerwehr beim Einsatz auf der Schwaikheimer Straße Foto: Kevin Lermer

In der Schwaikheimer Straße in Winnenden rammt am Montagmittag ein KIA einen parkenden Peugeot und bleibt auf der Seite liegen. Die Fahrerin muss befreit werden.

An der Schwaikheimer Straße in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) hat sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall mit spektakulärem Verlauf ereignet. Gegen 12 Uhr fuhr eine 59-Jährige in einem KIA laut Polizeiangaben aus Unachtsamkeit auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Peugeot auf. Durch die Wucht des Aufpralls kippte ihr Pkw auf die Seite und blieb liegen.

 

Die Fahrerin wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde nicht verletzt.

Während der Bergungsarbeiten war die Schwaikheimer Straße zeitweise voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50000 Euro. In einer Vorabmeldung der Polizei war zunächst davon die Rede gewesen, dass sich der KIA überschlagen hätte.

 