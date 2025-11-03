Unfall in Winnenden: Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß
Die Feuerwehr beim Einsatz auf der Schwaikheimer Straße Foto: Kevin Lermer

In der Schwaikheimer Straße in Winnenden überschlug sich am Montagmittag ein Auto, nachdem eine 59-jährige Fahrerin auf ein parkendes Fahrzeug aufgefahren war.

An der Schwaikheimer Straße in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) hat sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall mit spektakulärem Verlauf ereignet. Gegen 12 Uhr fuhr eine 59-Jährige in einem KIA laut Polizeiangaben aus Unachtsamkeit auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Peugeot auf. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich ihr Pkw und blieb auf der Seite liegen.

 

Die Fahrerin wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde nur leicht verletzt.

Während der Bergungsarbeiten war die Schwaikheimer Straße zeitweise voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50000 Euro.

 