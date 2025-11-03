Unfall in Winnenden: Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß

1 Die Feuerwehr beim Einsatz auf der Schwaikheimer Straße Foto: Kevin Lermer

In der Schwaikheimer Straße in Winnenden überschlug sich am Montagmittag ein Auto, nachdem eine 59-jährige Fahrerin auf ein parkendes Fahrzeug aufgefahren war.











An der Schwaikheimer Straße in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) hat sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall mit spektakulärem Verlauf ereignet. Gegen 12 Uhr fuhr eine 59-Jährige in einem KIA laut Polizeiangaben aus Unachtsamkeit auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Peugeot auf. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich ihr Pkw und blieb auf der Seite liegen.