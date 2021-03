4 Der Unfall ereignete sich am Montag in Winnenden. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Bei einem Unfall in Winnenden wird eine Radlerin von einer Kehrmaschine erfasst. Ihr Fuß wird dabei in der Maschine eingeklemmt. Die Hintergründe zu dem Unfall im Rems-Murr-Kreis.

Winnenden - Eine 17 Jahre alte Radfahrerin ist in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) von einer Kehrmaschine erfasst – und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte ein 46-jähriger Kehrmaschinenfahrer am Vormittag vom Bahnhof nach rechts in die Karl-Krämer-Straße einbiegen.

Dabei kollidierte er mit der jungen Radlerin, die rechts neben der Kehrmaschine fuhr. Durch die Kollision verkeilte sich das Fahrrad im Radkasten der Kehrmaschine. Der Fuß der Radfahrerin wurde dabei ebenfalls eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte die 17-Jährige befreien. Sie zog sich leichte Verletzungen zu.

Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 150 Euro. Die Karl-Krämer-Straße war während der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt.