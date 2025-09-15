Unfall in Wernau: Vorfahrt genommen – 16-Jähriger bei Notbremsung von Moped gestürzt und verletzt

1 Der Jugendliche wollte sich selbst in Behandlung begeben. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Bei einem Unfall in Wernau (Kreis Esslingen) ist am Montagmorgen ein 16-Jähriger verletzt worden. Ein Autofahrer hatte dem Jugendlichen in einem Kreisverkehr die Vorfahrt genommen.











﻿Am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr ist in Wernau (Kreis Esslingen) ein 16-Jähriger mit seinem Moped gestürzt. Er war im Kreisverkehr an der Kirchheimer Straße unterwegs, als ein 56-jähriger Fahrer eines Renault Master aus der Gutenbergstraße in den Kreisel einfuhr und den Jugendlichen dabei offenbar übersehen hatte, berichtet die Polizei.