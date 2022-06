1 Trotz seines Versprechens zurückzukommen, entfernte sich der PKW-Fahrer vom Unfallort (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Daniel Naupold

Ein unbekannter Pkw-Fahrer hat in Wernau einem Radler die Vorfahrt genommen und ist nach dessen Sturz geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Am Freitag gegen 13.50 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die Brunnenstraße von der Ortsmitte kommend in Richtung Wendlingen. In einer leichten Linkskurve fuhr er an einem rechts geparkten Pkw vorbei, ohne dabei den Vorrang eines 57-jährigen entgegenkommenden Radfahrers zu beachten. Dieser kam beim folgenden Ausweichmanöver zu Fall und verletzte sich leicht. Zu einem direkten Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad kam es nicht.

Nach dem Unfall hielt der Pkw-Fahrer kurz an, gab zu verstehen, dass er sein Fahrzeug parkt und dann zur Unfallstelle zurückkehrt. Tatsächlich entfernte er sich dann jedoch ohne zurückzukommen.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein dunkelbraunes Fahrzeug ähnlich eines 1er -BMW gehandelt haben. Der Fahrer war zwischen 30 und 40 Jahre alt, hatte braune Haare, sprach mit einem ausländischen Dialekt und war dunkel gekleidet. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07021-5010.