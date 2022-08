1 Der Helikopter der DRF Luftrettung brachte den Verletzten in eine Klinik. Foto: /Feicht

Nachdem ein Radfahrer Samstagabend in Wendlingen (Kreis Esslingen) frontal gegen eine Mauer geprallt ist, musste er per Luftrettung abtransportiert werden.















Link kopiert

Ohne Helm ist Samstagabend gegen 20 Uhr in Wendlingen ein Fahrradfahrer frontal gegen eine Mauer gefahren und schwer gestürzt. Ein Mitarbeiter unserer Zeitung war als Zeuge und Ersthelfer am Unfallort.

Mit seiner Freundin befuhr der Radler, der vermutlich zwischen 30 und 40 Jahre alt ist, die Kreuzstraße bergab in Richtung Bahnübergang. Aufgrund hoher Geschwindigkeit kollidierte er mit der Wand des erhöhten Übergangs. Weshalb er vor einer steilen 90 Grad-Kurve nicht abbremste, ist unklar. Er verletzte sich unter anderem am Kopf und war einige Minuten bewusstlos. Glücklicherweise wohnte ein Ersthelfer der First Responder Köngen in der Nähe. Durch Hilferufe der Nachbarn wurde er auf den Unfall aufmerksam und kümmerte sich nur wenige Minuten nach dem Sturz um den stark blutenden Mann. Weil unklar war, wie schwerwiegend die Verletzungen sind, wurde die Luftrettung angefordert. Kurze Zeit später landete ein Helikopter der DRF Luftrettung auf einer nahe gelegenen Wiese und flog den Verletzten in eine Klinik.