Unfall in Welzheim: Kleinbus kommt von der Straße ab: Zwei Leichtverletzte

1 An dem Bus entstand ein Totalschaden. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Im Rems-Murr-Kreis ist am Dienstagmorgen ein mit Passagieren besetzter Kleinbus verunglückt. Der Transporter kam von der Straße ab, zwei Menschen wurden verletzt.











In Welzheim im Rems-Murr-Kreis ist am Dienstagmorgen ein kleinerer Bus verunglückt. Dieser war auf der Landesstraße vom Teilort Breitenfürst in Richtung Schorndorf unterwegs und mit mehreren Fahrgästen besetzt. Die erwachsenen Menschen mit Behinderung waren auf dem Weg zu einer Werkstatt, in der sie arbeiten. Gegen 7.40 Uhr kam der Bus, der von einem 73 Jahre alten Fahrer gesteuert wurde, in einer Linkskurve zwischen Eselshalden und Breitenfürst nach rechts von der Fahrbahn ab.