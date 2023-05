Unfall in Welzheim

Das Motorrad der Verunglückten. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Bei einem Zusammenstoß ist in Welzheim eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte die Vorfahrt der Frau nicht beachtet.









Beim Abbiegen auf die Landesstraße hat ein 65 Jahre alter Autofahrer in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) am Freitag gegen 17 Uhr die Vorfahrt einer Motorradfahrerin missachtet und einen Unfall verursacht. Der Mann hatte von der Schorndorfer Straße nach links in die Richtung Breitenfürst führende Straße einfahren wollen.