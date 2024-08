Unfall in Welzheim: Abgelenkt: 41-Jähriger verursacht Frontalcrash

Unfall in Welzheim

1 Eine 19-Jährige wurde bei einem Unfall in Welzheim verletzt. Foto: dpa/Stefan Puchner

Weil er angeblich einen Gegenstand aus dem Fußraum habe aufheben wollen, hat ein 41-Jähriger zwischen Welzheim und Breitenfürst einen Frontalzusammenstoß verursacht.











Ein 41-Jähriger hat am Mittwoch in Welzheim einen Autounfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Mann gegen 12.30 Uhr auf der Landstraße in Richtung Breitenfürst mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, weil er einen Gegenstand aus dem Fußraum habe aufheben wollen. Dabei sei er abgelenkt worden und auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er mit einem Auto der Marke Seat zusammenstieß.