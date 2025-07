1 In Weissach wurde eine Vierjährige bei einem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Eine Vierjährige ist an einer Fußgängerampel unvermittelt bei Rot auf die Straße getreten und von einem Auto erfasst worden.











In Weissach hat sich am Montagmorgen ein Unfall am Rand der Leonberger Straße ereignet. Ein vierjähriges Mädchen stand bei Rot mit seiner Mutter an einer Fußgängerampel. Als eine 54-jährige Frau in einem Mercedes an der Ampel vorbeifuhr, betrat das Mädchen plötzlich die Straße.