1 Der Junge wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

An einer Kreuzung in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) stößt am Donnerstag ein Kleinkind auf seinem Fahrrad mit dem Wagen eines 60-Jährigen zusammen. Der Junge wird dabei schwer verletzt.











Schwere Verletzungen hat sich ein sechsjähriger Junge bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) zugezogen, wie die Polizei mitteilt. Nach den Angaben der Beamten erfasste das Auto eines 60-Jährigen gegen 16.20 Uhr in der Schwabstraße an der Kreuzung zur Liebigstraße den Jungen, der mit seinem Kinderfahrrad die Straße überquerte.