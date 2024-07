Unfall in Weinstadt: Drei Verletzte bei Zusammenstoß

1 In Weinstadt-Strüpfelbach sind drei Menschen bei einem Unfall verletzt worden (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand/STZN

Eine 19-jährige Mercedes-Fahrerin missachtet laut der Polizei eine rote Ampel, es kommt zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug. Drei Menschen werden verletzt, einer davon schwer.











Am Donnerstagabend sind bei einem Unfall in Weinstadt drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Gegen 19.45 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Landesstraße von Waiblingen in Richtung Strümpfelbach. An der Einmündung zur B 29 missachtete sie laut der Polizei eine rote Ampel. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Ford einer 55-Jährigen, welche von der B 29 nach links in Richtung Waiblingen abbiegen wollte.