In Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) hat sich am Freitagmorgen ein spektakulärer Unfall ereignet. Ein Auto kam von der Kalkofenstraße ab und landete im Zaun des Globus-Baumarkts.

Weinstadt - In Weinstadt-Endersbach (Rems-Murr-Kreis) hat sich am Freitagmorgen ein spektakulärer Unfall ereignet. Gegen 8.40 Uhr kam ein Auto in der Kalkofenstraße von der Fahrbahn ab. Der Grund dafür ist aktuell noch nicht bekannt. Der Wagen fuhr eine Böschung hinab, überschlug sich und krachte in den Zaun des Globus-Baumarkts.

Das Auto blieb auf der Seite liegen. „Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden“, so ein Sprecher der Polizei Aalen. Der Mann sei bei dem Unfall verletzt worden – wie schwer, ist derzeit unklar. Die Polizei geht davon aus, dass keine weiteren Fahrzeuge in den Unfall verwickelt werden – sobald weitere Informationen vorliegen, werden wir diese ergänzen.