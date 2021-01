Unfall in Weil im Schönbuch

5 In Weil im Schönbuch hat sich am Samstagmorgen ein Auto überschlagen. Foto: SDMG/Dettenmeyer

In Weil im Schönbuch hat sich am frühen Samstagmorgen ein Auto überschlagen. Die 41-jährige Autofahrerin war zuvor gegen einen Mini geprallt – mit leichten Verletzungen muss sie in eine Klinik.

Weil im Schönbuch - Eine Frau hat sich am Samstagmorgen im Weil im Schönbucher Ortsteil Neuweiler (Böblingen) bei einem Verkehrsunfall mit ihrem Wagen überschlagen und wurde dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war die 41-Jährige mit ihrem Opel gegen 5.30 Uhr auf der Schönbuchstraße in Richtung Breitenstein unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen gegen einen geparkten Mini prallte.

In der Folge der Kollision überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Ersthelfer befreiten die leichtverletzte Frau aus ihrem Wagen – anschließend wurde sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Laut Polizei ist ein Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro entstanden.