Unfall in Weil im Schönbuch: 77-jähriger Pedelecfahrer stößt mit Frau zusammen - schwer verletzt

Besuch in der Igel-Pflegestelle Hier finden ausgehungerte und verletzte Igel ein neues Zuhause

Sie sind abgemagert, geplagt von Parasiten, manche kurz vor dem Tod – seit einem Jahr päppelt Silke Schacht in Leonberg Igel in Not wieder auf oder gewährt ihnen Unterschlupf in ihrem Garten. Ein Besuch in der Igel-Pflegestelle.