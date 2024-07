Bei einem Unfall im Sägeweg in Weil der Stadt ist am Samstagabend eine Frau schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 52 Jahre alter Rollerfahrer war gegen 21 Uhr gemeinsam mit einer 50 Jahre alten Sozia im Sägeweg in Fahrtrichtung Weil der Stadt unterwegs. Kurz vor der Unterführung der Bundesstraße 295 und vor einer Kurve wurde der Rollerfahrer von einem noch Unbekannten in einem dunklen Kleinwagen überholt. Dieser soll sehr knapp vor dem Rollerfahrer wieder eingeschert sein, sodass der 52-Jährige eine Ölspur auf der Fahrbahn nicht rechtzeitig erkennen konnte. Als er in die Kurve fuhr, geriet der Roller ins Rutschen. Der Fahrer und seine Sozia stürzten. Der unbekannte Autofahrer hielt zunächst an und stieg aus. Dann jedoch fuhr er weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Lesen Sie auch

Der Mann roch nach Alkohol

Die 50 Jahre alte Frau erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 52 Jahre alte Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, der Mann musste zur Blutentnahme. Am Roller entstand ein Schaden von etwa 700 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden. Darüber hinaus werden um Hinweise zu dem geflüchteten Kleinwagenfahrer und zur Fahrweise des Rollerfahrers gebeten. Telefonisch unter 0711 / 6 86 90 oder per E-Mail an: stuttgart-vahingen.vpi@polizei.bwl.de.