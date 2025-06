Unfall in Weil der Stadt: Junge Männer stürzen schwer mit Motorrad

Unfall in Weil der Stadt

1 Bei einem Unfall in Weil der Stadt wurde ein junger Mann schwer verletzt. Foto: Stefan Puchner/dpa

Zwei Männer kommen von der Straße ab. Sie waren betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Einer der beiden wird schwer verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.











Link kopiert



Bei einem Unfall auf dem Sägeweg in Weil der Stadt am späten Dienstagabend sind ein 24-Jähriger schwer und ein 21-Jähriger leicht verletzt worden. Die Männer waren gegen 23.40 Uhr mit einem Leichtkraftrad – einem kleinen Motorrad – aus Richtung der Leonberger Straße kommend auf dem Sägeweg unterwegs, als sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkamen und gegen eine Betonwand prallten.