Unfall in Weil der Stadt: Betrunkener 34-Jähriger lässt 15-Jährige ans Steuer

Eine 15-Jährige ohne Führerschein hat am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in der Stieglitzenstraße in Weil der Stadt-Merklingen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei vermutet, habe ein betrunkener 34-Jähriger zuvor den Fahrersitz seines Seats geräumt und die Jugendliche ans Steuer gelassen – aus bisher unbekannten Gründen, heißt es aus dem Polizeipräsidium.

In der Stieglitzenstraße kam das Auto dann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen VW und einen Hyundai, die am Straßenrand abgestellt waren. Laut Polizei ergriff das Mädchen anschließend zu Fuß die Flucht, während der 34-Jährige wieder auf den Fahrersitz gewechselt sein soll und den Wagen auf einem Parkplatz in der Nähe abgestellt habe.

Zeugen alarmierten die Polizei. Eine Streife kontrollierte den 34-Jährigen und bemerkte hierbei Alkoholgeruch. Ein Atemtest ergab einen Wert von rund einem Promille. Dem Mann wurde daraufhin Blut abgenommen, sein Führerschein in der Folge beschlagnahmt. Im Zuge der Ermittlungen konnte laut Polizeimeldung ein 15 Jahre altes Mädchen identifiziert werden, bei dem es sich mutmaßlich um die Fahrerin handelt, die zum Unfallzeitpunkt am Lenkrad saß. Der entstandene Schaden wird auf 6500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.