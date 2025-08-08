Unfall in Weil der Stadt: Betrunkener 34-Jähriger lässt 15-Jährige ans Steuer

Ein alkoholisierter Erwachsener hat Vermutungen der Polizei zufolge eine Minderjährige ohne Fahrerlaubnis ans Steuer gelassen – und machte so einen Unfall mit Sachschaden möglich.
Eine 15-Jährige ohne Führerschein hat am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in der Stieglitzenstraße in Weil der Stadt-Merklingen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei vermutet, habe ein betrunkener 34-Jähriger zuvor den Fahrersitz seines Seats geräumt und die Jugendliche ans Steuer gelassen – aus bisher unbekannten Gründen, heißt es aus dem Polizeipräsidium.