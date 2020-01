Unfall in Weil der Stadt

6 Der Mann muss aus seinem Wagen gerettet werden. Foto: SDMG

In Weil der Stadt kommt ein Wagen von der Straße ab und stürzt in den Gleisbereich. Der Fahrer verletzt sich – der S-Bahn-Verkehr wird gestört. Die mutmaßliche Ursache: Ein gesundheitlicher Vorfall.

Weil der Stadt - Ein Autounfall hat am Montagmorgen zu einer größeren Störung der S-Bahn-Strecke zwischen Malmsheim (Landkreis Böblingen) und Weil der Stadt geführt. Wie die Polizei berichtet, überfuhr ein Mann in der Max-Caspar-Straße gegen 10.16 Uhr mit seinem Wagen eine Verkehrsinsel. Im weiteren Verlauf kam er von der Straße ab und rutschte die Böschung hinunter auf die S-Bahn-Gleise. Unfallursache war offenbar ein gesundheitliches Problem. Der Fahrer verletzte sich bei dem Sturz, wurde von Einsatzkräften aus dem Fahrzeug gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 11.40 Uhr begann der Abschleppdienst mit den aufwendigen Räumungsarbeiten im Gleisbereich. Der Wagen erlitt einen Totalschaden.

Aktuelle Störungen im Gebiet des Verkehrsverbunds Stuttgart sehen Sie hier.

Infolge des Unfalls war der Verkehr zwischen Renningen und Weil der Stadt gestört. Die S6 verkehrte nur zwischen Stuttgart-Schwabstraße und Renningen. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der mittlerweile eingestellt ist. Das Fahrzeug wurde aus dem Gleisbereich entfernt und die S-Bahn verkehrte ab 13.30 Uhr wieder im normalen Takt.