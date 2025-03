Unfall in Waiblingen: Streifenwagen stößt bei Einsatz mit Auto zusammen

1 Während einer Einsatzfahrt kam es zur Kollision. Foto: dpa/Friso Gentsch/dpa

Während einer Einsatzfahrt ist ein Polizeiwagen in Waiblingen am Montagmittag mit einem anderen Auto zusammengestoßen.











Am Montag kam es gegen 12 Uhr an der Hallenbadkreuzung in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) zu einem Verkehrsunfall. Ein Streifenwagen des Polizeireviers Waiblingen fuhr laut Polizeiangaben auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Winnenden und wollte die Hallenbadkreuzung mit Blaulicht und Signalhorn bei roter Ampel in Richtung Winnender Straße überqueren. Hierbei stieß der Streifenwagen mit einem KIA zusammen, der die Kreuzung von der Bundesstraße 14 kommend in Richtung Neustadt überqueren wollte.