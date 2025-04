Unfall in Waiblingen: Hase kreuzt Straße: Jaguar verunglückt

Unfall in Waiblingen

1 Feldhasen sind begnadete Sprinter. Foto: dpa/Patrick Pleul

Eine Woche vor Ostern hat ein Autofahrer in Waiblingen eine unliebsame Begegnung mit einem Hasen gehabt. Das Tier kam offenbar unbeschadet davon, das Auto jedoch nicht.











Beim Versuch, einem Hasen auszuweichen, ist ein 19 Jahre alter Autofahrer in der Nacht zum Sonntag in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) auf der Alten Bundesstraße 14 verunglückt. Der junge Mann war laut Polizei gegen 3 Uhr mit seinem Jaguar auf der Alten Bundesstraße in Richtung Stadtmitte gefahren. Auf Höhe der Einmündung der Ruhrstraße überquerte nach den Angaben der Beamten plötzlich ein Hase die Fahrbahn. Diesem wollte der 19-Jährige ausweichen. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug.