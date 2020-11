Unfall in Waiblingen

1 Drei Personen wurden bei dem Unfall in Waiblingen verletzt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

In Waiblingen gerät eine 63-jährige Autofahrerin plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Dort prallt sie frontal mit einem jungen Fiat-Fahrer zusammen. Insgesamt werden bei dem Unfall drei Menschen verletzt.

Waiblingen - Am Samstagnachmittag hat sich in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Personen verletzt wurden. Nach Polizeiangaben war eine 63-jährige Honda-Fahrerin gegen 17.30 Uhr auf der Winnender Straße in Richtung Korb unterwegs, als sie auf Höhe einer Einmündung aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geriet und dort frontal mit einem 24-jährigen Fiat-Fahrer zusammenstieß.

Die 63-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen – der Fiat-Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 19.000 Euro. Laut Polizei versammelten sich während der Unfallaufnahme zahlreiche Schaulustige auf einer nahegelegenen Brücke. Polizeibeamten schickten die Personen weg.