Ein betrunkener BMW-Fahrer verliert in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto prallt gegen ein Eisengitter und überschlägt sich. Der Fahrer wurde verletzt. Seinen Führerschein ist er erst mal los.

Waiblingen - Ein betrunkener 60-Jähriger hat am Samstagabend in Waiblingen einen Unfall gebaut und sich dabei verletzt. Laut Polizei brach der BMW in einer Linkskurve an der Westtangente in Richtung Waiblinger Innenstadt aus.

Das Fahrzeug prallte gegen ein massives Eisengitter. Die Wucht des Aufpralls riss dieses aus seiner Verankerung. Dann überschlug sich das Auto und blieb im Einmündungsbereich der Max-Eyth-Straße liegen.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall. Am Fahrzeug und am Gitter entstand ein nicht genau bezifferter Sachschaden. Die Polizeibeamten kontrollierten den Mann. Dabei stellten sie erheblichen Alkoholeinfluss fest, weshalb der 60-Jährige seinen Führerschein abgeben musste. Zudem ist eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung die Folge seiner Tat.