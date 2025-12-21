Unfall in Waiblingen: Auto von 81-Jährige schlägt kurz vor Lärmschutzwand seitlich auf

Bei einem schweren Unfall in der Jesistraße in Waiblingen erleidet eine Senioren zum Glück nur leichte Verletzungen. Die Ursachen für den Crash sind noch unklar.
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späteren Sonntagvormittag in Waiblingen ereignet. Nach Angaben des für den Rems-Murr-Kreis zuständigen Polizeipräsidiums Aalen wollte eine 81-jährige Autofahrerin mit ihrem Mercedes GLA gegen 11.10 Uhr von der Saarstraße nach rechts in die Jesistraße, die weiter in Richtung Bahnunterführung und Innenstadt führt, einbiegen.