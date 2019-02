Unfall in Waiblingen

6 Ein 86-Jähriger rammte in Waiblingen mit seinem Mercedes einen geparkten Mercedes GLA. Foto: 7aktuell.de/

Ein 86-jähriger Mercedes-Fahrer erleidet hinter dem Lenkrad vermutlich einen Schwächeanfall und kann sein Auto nicht mehr steuern. Er prallt gegen einen geparkten Mercedes GLA. Der Schaden ist immens.

Waiblingen - Die Front des Mercedes GLA sieht weitestgehend zerstört aus: In Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) hat ein 86-Jähriger mit seinem Mercedes den geparkten Wagen gerammt.

Der betagte Mercedes-Fahrer war am Mittwoch gegen 9.50 Uhr in Waiblingen vom Beinsteiner Tor in Richtung Innenstadt unterwegs. Vermutlich infolge eines Schwächeanfalls kam er laut Polizeibericht nach rechts von der Straße ab. Dabei prallte er gegen den geparkten Mercedes GLA. Der GLA wurde nach rechts auf das Terrassengeländer einer Gaststätte geschoben.

Bei dem Crash entstand an den Autos ein Schaden von rund 35 000 Euro. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Der 86-Jährige blieb äußerlich unverletzt, kam aber vorsorglich in ein Krankenhaus.