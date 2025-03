Unfall in Waiblingen: 18-Jähriger flieht vor Polizeikontrolle

1 Auf der Flucht vor der Polizei überfuhr der 18-Jährige zwei rote Ampeln. Foto: Phillip Weingand / STZN

Durch sein auffälliges Verhalten am Steuer macht ein 18-jähriger Autofahrer in Waiblingen eine Polizeistreife auf sich aufmerksam. Seine Flucht endet mit einem Blechschaden.











Ein 18 Jahre alter Autofahrer hat am Samstagabend in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen, weil er angesichts einer Polizeistreife, die am Alten Postplatz eine Personenkontrolle machte, plötzlich Gas gab und flüchtete. Die Polizei nahm daraufhin die Verfolgung auf und fuhr dem jungen Mann hinterher. Dieser missachtete gleich zwei rote Ampeln in der Winnender und der Korber Straße und verursachte kurz darauf an der Kreuzung des Zeisigwegs mit dem Sperberweg einen Unfall.