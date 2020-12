Erdbeben auf der Schwäbischen Alb Auch in Stuttgart zittert die Erde

Viele Menschen in und um Stuttgart spüren es in der Nacht zum Dienstag deutlich: In Baden-Württemberg bebt die Erde. Beim Erdbebendienst Südwest gehen mehr als 2000 Meldungen ein – und auch auf Twitter melden sich einige Nutzer zu Wort.