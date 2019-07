Unfall in Vaihingen an der Enz

1 Der Rettungsdienst fuhr den schwer verletzten Jungen in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Boris Roessle

Ein Sechsjähriger möchte mit seinem Fahrrad die B10 in Vaihingen an der Enz überqueren. Ein Lkw will noch ausweichen, trifft aber dennoch den Jungen, der schwer verletzt wird.

Vaihingen an der Enz - Ein sechsjähriger Junge ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 16.15 Uhr, als der Junge versuchte, vor dem Heck eines haltenden Busses die B10 mit seinem Fahrrad zu überqueren.

Ein 49-Jähriger Lkw-Fahrer, der mit mäßiger Geschwindigkeit in Richtung Stuttgart fuhr, wich noch nach links aus und bremste, der junge Fahrradfahrer wurde dennoch vom Lkw erfasst. Er fiel auf die Straße und kam unter dem stehenden Bus zum Liegen. Der Sechsjährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gefahren, wo er stationär aufgenommen wurde.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B10 für eineinhalb Stunden halbseitig gesperrt werden. In der Folge kam es im Berufsverkehr in beiden Fahrtrichtungen zu Behinderungen.