Unfall in Vaihingen an der Enz

1 Ein 83-Jähriger ist bei einem Unfall im Kreis Ludwigsburg verletzt worden. Foto: dpa/Boris Roessler

Ein 83-jähriger Mann verliert am Steuer seines Opel das Bewusstsein, als er rückwärts von seinem Grundstück in Vaihingen an der Enz fährt. Eine Angehörige versucht noch, Schlimmeres zu verhindern.

Vaihingen an der Enz - Wegen gesundheitlicher Probleme hat ein 83-Jähriger am Montagabend in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) seinen Opel zu Schrott gefahren. Der Senior war gegen 21.20 Uhr rückwärts von seinem Grundstück gerollt, als er das Bewusstsein verlor. Eine Angehörige, die ihn aus der Ausfahrt lotste, bemerkte den Notfall und versuchte noch zu helfen. Allerdings hatte der 83-Jährige den Fuß auf dem Gaspedal und der Wagen rauschte mit hoher Geschwindigkeit gegen ein Verkehrsschild und riss es um. Dann schleuderte der Opel mit geöffneter Fahrertür über den Gehweg in ein Blumenbeet, wo sich die Vorderräder im Erdreich festfuhren.

Ein Ersthelfer stellte den Motor des Fahrzeugs ab und kümmerte sich um den 83-Jährigen, ehe eine Notärztin eintraf. Da über Notruf zunächst ein brennendes Auto gemeldet worden war, befand sich auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.