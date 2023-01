Unfall in Vaihingen an der Enz

Ein 38-jähriger Fahrer wurde beim Aufprall auf einen Baum in Vaihingen an der Enz in seinem Auto eingeklemmt. Die Besatzung eines Rettungswagens ist zufällig auf den Unfall aufmerksam geworden.















Die Besatzung eines Rettungswagens ist am frühen Sonntagmorgen in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) zufällig auf einen schwer verletzten Mann aufmerksam geworden. Der 38-jährige Fahrer eines Honda war gegen 3.25 Uhr in der Neuen Bahnhofstraße in einen Unfall verwickelt, teilt die Polizei mit. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann dabei mit dem Auto von der Straße ab, kollidierte zunächst mit einem Laternenpfahl und prallte anschließend gegen einen Baum. Beim Zusammenstoß wurde er in dem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Insassen des Rettungswagens alarmierten die Feuerwehr, die den Fahrer befreiten. Der Verletzte wurde in ein benachbartes Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen sammelte sein Auto an der Unfallstelle ein.

Straße war stundenlang gesperrt

Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von rund 8000 Euro, schätzt die Polizei. Um die Unfallaufnahme kümmerten sich zwei Streifen des Reviers Vaihingen/Enz sowie eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg. Die Neue Bahnhofstraße war währenddessen bis etwa 5.20 Uhr gesperrt.