Unfall in Vaihingen an der Enz

1 Die 70-jährige Fußgängerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei einem Unfall in Vaihingen an der Enz ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Die 70-Jährige wurde zwischen einem Auto und einem Laster eingeklemmt.









Eine Fußgängerin ist in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) zwischen einem Auto und einem Laster eingeklemmt worden. Die 70-Jährige kam nach dem Unfall am Freitagmittag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, teilte die Polizei am Samstag mit.