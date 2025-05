Unfall in Urbach: Radler krachen zusammen: Senior und 9-jähriger Junge landen in Klinik

Radler krachen zusammen: Senior und 9-jähriger Junge landen in Klinik

Unfall in Urbach

1 Die zwei Verletzten wurden in eine Klinik gebracht (Symbolfoto). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein Kind auf dem Fahrrad übersieht in Urbach einen 60-jährigen Radler. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem beide verletzt werden. Der Junge trug keinen Helm.











Es war vermutlich nur ein kurzer Augenblick der Unaufmerksamkeit, der am Dienstagabend gegen 19.25 Uhr zu einem Unfall in Urbach (Rems-Murr-Kreis) geführt hat. Wie die Polizei berichtet, hatte ein neunjähriger Radfahrer in der Lortzingstraße, Ecke August-Lämmle-Straße, einen 60-jährigen Mann übersehen, der ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war und Vorfahrt hatte.