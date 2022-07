Unfall in Untertürkheim

1 Der Junge erlitt schwere Verletzungen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Westend61/Robert Niedring

Am Mittwochnachmittag ist eine Mutter mit ihrem Jungen in Untertürkheim unterwegs. Plötzlich fährt der Vierjährige mit seinem Tretroller auf die Straße – und wird von einem Auto erwischt.















Bei einem schlimmen Unfall in Stuttgart-Untertürkheim ist ein vierjähriger Junge schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Demnach war das Kind am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr mit seiner Mutter auf dem Gehweg an der Wallmerstraße in Richtung Biklenstraße unterwegs. Unvermittelt soll der Vierjährige mit seinem Tretroller auf Höhe der Hausnummer 100 auf die Straße gefahren sein.

Autofahrerin kann nicht mehr bremsen

Zeitgleich fuhr eine 37-Jährige mit ihrem VW Touran in derselben Richtung. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und der Wagen stieß mit dem kleinen Jungen zusammen. Die Rettungskräfte brachten das schwer verletzte Kind in ein Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 89 90 41 00 bei der Polizei zu melden.