Unfall in Untertürkheim

1 Die Polizei sucht nach dem unbekannten Fahrer eines Betonmischers. (Symbolfoto) Foto: Anton Gvozdikov - stock.adobe.com/Anton Gvozdikov

In Untertürkheim kommt es am Donnerstag zu einem Unfall, ein 24-jähriger wird dabei leicht am Kopf verletzt. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.











Link kopiert



In Untertürkheim sind am Donnerstagvormittag während der Fahrt die Außenspiegel eines Feuerwehrautos und eines Betonmischers zusammengestoßen. Dadurch wurde ein 24-jähriger Feuerwehrmann leicht am Kopf verletzt, berichtet die Polizei. Nun werden Zeugen gesucht.