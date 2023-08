Mann ertrinkt in Bodensee-Strandbad

Unfall in Überlingen

1 Bei dem Unfall in Überlingen ist ein Mann ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein 64 Jahre alter Mann ist in einem Strandbad in Überlingen im Bodenseekreis ertrunken. Zeugen hörten zwar noch seine Hilferufe, doch sie konnten ihm nicht mehr helfen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Mann ist in einem Strandbad in Überlingen (Bodenseekreis) ertrunken. Zeugen hätten Hilferufe des 64-Jährigen gehört, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Doch der Mann war nicht mehr zu sehen.