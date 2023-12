Unfall in Tübingen: Pferd stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Unfall in Tübingen

1 Das Pferd überlebte den Unfall nicht (Symbolbild). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein Pferd ist am Samstagmorgen zwischen den Tübinger Stadtteilen Kilchberg und Bühl von einem Auto erfasst worden. Das Tier überlebte den Unfall nicht.











Ein Pferd ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto zwischen den Tübinger Stadtteilen Kilchberg und Bühl gestorben. Das Tier war am Samstagmorgen von einer Koppel abgehauen und über die Bahnhofstraße gelaufen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dort kam es zum Zusammenprall mit dem Wagen eines 67-Jährigen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine Tierärztin schläferte das Pferd noch vor Ort ein. Der Autofahrer blieb unverletzt.