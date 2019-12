4 Der Autofahrer überlebte den schweren Unfall nicht. Foto: 7aktuell.de/Moritz Bassermann

Ein 41-jähriger Autofahrer kommt in Tübingen mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und prallt gegen eine Hochwasserschutzwand. Mit schweren Verletzungen kommt der Mann ins Krankenhaus, wo er stirbt.

Tübingen - Ein 41 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto in Tübingen gegen eine Hochwasserschutzwand geprallt und wenig später gestorben. Nach Angaben der Polizei war der Mann von Bebenhausen in Richtung Tübingen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und ins Schleudern geriet.

In der Folge prallte der 41-Jährige kurz vor Mitternacht gegen die Hochwasserschutzwand. Die Feuerwehr musste den Autofahrer aus seinem Mercedes befreien. Der 41-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch in der Nacht an seinen schweren Verletzungen starb. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.