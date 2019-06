Unfall in Tamm

4 Die Polizei meldet einen tödlichen Verkehrsunfall in Tamm bei Ludwigsburg. Foto: SDMG

In Tamm ist es am Montagabend zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen. An dem Unfall ist ein Motorrad beteiligt gewesen.

Tamm - Bei einem Verkehrsunfall in Tamm (Kreis Ludwigsburg) ist ein Mensch ums Leben gekommen. An dem Unfall am Montagabend seien zwei Autos und ein Motorrad beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Eine Person sei schwer verletzt.

Weitere Details blieben zunächst unklar. Die Verbindungsstraße L1110 zwischen Asperg und Tamm wurde voll gesperrt.