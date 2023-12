Unfall in Tamm: Autofahrerin übersieht Fußgängerin – 69-Jährige lebensgefährlich verletzt

Unfall in Tamm

1 Tiefstehende Sonne war wohl der Grund für einen schweren Unfall in Tamm. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch /Andreas Rometsch

Eine Autofahrerin übersieht aufgrund der tief stehender Sonne in Tamm eine Fußgängerin, die bei Grün über die Straße läuft – mit schwerwiegenden Folgen.











Bei einem schweren Verkehrsunfall hat sich eine 69-jährige Fußgängerin am Montagnachmittag in Tamm (Kreis Ludwigsburg) lebensgefährliche Verletzungen zugezogen – sie wurde von einem Auto angefahren. Nach Informationen der Polizei überquerte die Frau gegen 15.15 Uhr bei Grün die K1671 auf Höhe des Fißlerhofs, als sie von einer Autofahrerin, die mit einem VW Touran in Richtung Markgröningen unterwegs war, übersehen wurde. Offenbar war die Autofahrerin von der tief stehenden Sonne geblendet und sah nicht, dass die Ampel Rot anzeigte.