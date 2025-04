Unfall in Tamm: Alkoholisierter Pedelec-Fahrer stürzt gegen Lkw

Unfall in Tamm

Ein betrunkener Pedelec-Fahrer stürzte am Dienstag in Tamm (Kreis Ludwigsburg) und verletzte sich dabei schwer. Sein Führerschein wurde anschließend beschlagnahmt.











Ein 29-jährger Pedelec-Fahrer ist am Dienstag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der junge Mann war laut Angaben der Polizei in Tamm auf der Stuttgarter Straße in Richtung Calwer Straße unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung und gleichzeitiger Nutzung eines Handys auf die linke Seite kippte. Dabei prallte er gegen den Lastwagen eines 63-Jährigen, der ihm auf der Stuttgarter Straße entgegenkam.