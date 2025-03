1 Der Verletzte wurde in einem Rettungshubschrauber transportiert. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Bei einem Arbeitsunfall wird ein 31-Jähriger am Kopf so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden muss.











Bei einem Arbeitsunfall am Mittwoch in Sulzbach ( Rems-Murr-Kreis ) ist ein 31-jähriger Arbeiter am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, war der Mann gegen 10.20 Uhr zusammen mit Kollegen in der Kleinhöchberger Straße mit dem Verlegen von Kabel- und Erdwärmeleitungen beschäftigt.