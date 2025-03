Unfall in Südbaden

Eine Seniorin will außerhalb einer Ortschaft eine Straße überqueren, um auf einen Radweg zu kommen. Dabei macht sie der Polizei zufolge einen folgenschweren Fehler.











Eine 84-jährige Radfahrerin ist auf einer Landesstraße in Südbaden mit einem Auto zusammenstoßen. Die Seniorin wurde dabei so schwer verletzt, dass die kurze Zeit nach dem Unfall in einem Krankenhaus starb, wie die Polizei mitteilte.