Unfall in Stuttgart-Wangen

12 Die Polizei kümmert sich vor Ort um die Verletzten. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

In Stuttgart kollidieren am Freitag zwei Stadtbahnen. Mehrere Menschen werden verletzt. Das ist über den Zusammenstoß bekannt.











Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Stadtbahnen sind am Freitag in Stuttgart-Wangen mindestens zehn Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Eine Person sei eingeklemmt und müsse befreit werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen.