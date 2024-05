1 Die Polizei ist zur Unfallaufnahme vor Ort. (Symbolbild) Foto: //Fotoagentur Stuttgart

Eine Stadtbahn und ein Auto kollidieren am Mittwochmittag in Stuttgart-Zuffenhausen nahe der Haltestelle Kelterplatz. Die Haldenrainstraße ist bis auf Weiteres gesperrt. Was bislang bekannt ist.











In Stuttgart-Zuffenhausen sind am Mittwochmittag eine Stadtbahn und ein Auto kollidiert. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, erfolgte die Kollision um 11.50 Uhr in einem Kreisverkehr in der Haldenrainstraße nahe der Haltestelle Kelterplatz.