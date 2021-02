1 Laut Polizei zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

In Stuttgart-Zuffenhausen kommt es zu einem schweren Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Der Radfahrer wird dabei schwer verletzt und muss in eine Klinik eingeliefert werden.

Stuttgart - Ein 52 Jahre alter Radfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend an der Zabergäustraße in Stuttgart schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, war eine 41 Jahre alte Frau mit ihrem Mazda gegen 18.20 Uhr in der Ludwigsburger Straße Richtung Kornwestheim unterwegs, bevor sich der Unfall ereignete.

Als sie auf Höhe der Hausnummer 204 nach rechts in den dortigen Parkplatz abbog, stieß sie mit dem Radfahrer zusammen, der aus Richtung Kornwestheim den Fuß- und Radweg entlanggefahren war. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

