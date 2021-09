Unfall in Stuttgart-Zuffenhausen

1 Laut Polizei war der Biker alkoholisiert, sein Führerschein ist erst mal weg. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

In der Nähe des Bahnhofs Zuffenhausen kommt es zu einem Verkehrsunfall, wobei ein alkoholisierter Biker leicht verletzt wird. Die Bundesstraße 10/27 musste gesperrt werden, was zu Stau führte.















Stuttgart - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend gegen 21.45 Uhr auf der Bundesstraße 10/27 auf Höhe des Bahnhofs Zuffenhausen in Stuttgart ereignet hatte, ist ein 30-jähriger Motorradfahrer laut Polizei leicht verletzt geworden. Der stadteinwärts fahrende 30-jährige alkoholisierte Biker fuhr demnach mit seiner Yamaha auf einen vor ihm fahrenden Audi eines 39-jährigen Fahrers auf und stürzte dabei. Er kam mit leichten Verletzungen in eine Stuttgarter Klinik.

An den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand nach Schätzung der Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Der Führerschein des 30-Jährigen wurde einbehalten. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Stuttgart bis 23.10 Uhr gesperrt, weshalb sich ein größerer Rückstau bildete.